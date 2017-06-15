



Результаты ЗНО 2017 по математике - 15.06.2017 15:55

Украинские абитуриенты сдавали тестирование по математике в рамках основной сессии ЗНО 2017 31 мая. Сегодня Украинский центр оценивания качества образования рассказывает о результатах тестирования по этому предмету.

Также вы можете ознакомиться с результатами ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе . Больше полезной информации для выпускников читайте в нашей рубрике Абитуриенту-201 7 .

За правильное выполнение всех 33 заданий по математике абитуриенты могли получить 62 тестовых балла. Экспертная комиссия определила, что пороговое значение "сдал/не сдал" по данному предмету составит 11 тестовых баллов. Рейтинговую оценку - от 100 до 200 баллов - присвоили всем, кто преодолел отметку в 11 баллов. Результаты уже опубликованы на информационных страницах участников тестирования.

Кроме того, результат будет переведен в шкалу от 1 до 12 баллов - поскольку данный предмет учитывается как государственная итоговая аттестация по математике и пойдет в документ о полном среднем образовании. Ниже можно будет ознакомиться c таблицами перевода баллов в школу 100-200 баллов и от 1 до 12 баллов.

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