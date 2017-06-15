



Результаты ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе - 15.06.2017 15:10

Ранее мы публиковали ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе, а также по другим предметам основной сессии ЗНО. Больше новостей по тематике ЗНО и вступительной кампании читайте в нашей рубрике Абитуриенту-2017 .

Так, Украинский центр оценивания качества образования, как и было заявлено ранее, 15 июня озвучивает результаты тестирования по украинскому языку и литературе, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Тестирование по украинскому языку и литературе в рамках основной сессии ЗНО 2017 абитуриенты сдавали 23 мая. Явка составила 95,9% от облщего количества зарегистрированных участиников. В тесте было представлено 58 заданий, на которые было отведено 180 минут для выполнения. Количество тестовых баллов, которые можно было заработать при правильном выполеннии заданий - 104 баооа, и 200 баллов составил максимальный рейтинговый балл. Пороговое значение "сдал/не сдал" было определено на уровне 24 баллов. Преодолеть пороговое значение не смогли 7,55% участников тестирования.

Для преодолевших пороговое значение в 24 балла результат будет переведен в шкалу от 100 до 200 баллов, то есть, рейтинговую шкалу.

Ниже можно ознакомиться с таблицами перевода тестовых баллов в шкалу от 1 до 12 баллов, в в рейтинговую шкалу от 100 до 200 баллов.

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