Жертв пожара в Лондоне будет больше - спасатели- 15.06.2017 14:36
Утром среды, 14 июня, в многоэтажном здании Гренфелл-тауэр в столице Великобритании произошел серьезный пожар. В результате без вести пропавшими числятся десятки людей, 17 человек погибли, однако, как утверждают представители лондонской полиции, количество жертв может вырасти - нет никаких шансов найти в здании живы людей.
Кроме того, в местных больницах находился свыше 70 человек, пострадавших в результате пожара.
По словам Дэни Коттон, которая возглавляет Лондонскую пожарную службу, найти хотя бы одного выжившего в пожаре человека в Гренфелл-тауэр будет настояшим чудом. Проводить тщательный осмотр башни крайне небезопасно, потому на поиск людей уйдет много времени - вплоть до нескольких недель. Тем не менее, пожар все еще не ликвидирован в различных частях здания.
Актуальная инфомрация свидетельствует о том, что спасатели добрались до верхнего этажа здания. Однако все помещения осмотреть пока что возможности не было.
Отметим, что с помощью СМИ и краудфандинговых площадок для пострадавших при пожаре в Лондоне удалось собрать уже свыше миллиона фунтов стерлингов.
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