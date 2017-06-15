Активисты жарили шашлык под стенами ратуши Черновцов

- 15.06.2017 13:43
Активисты жарили шашлык под стенами ратуши Черновцов

В сессионный зал городского совета мэру Черновцов Алексею Каспруку принесли шашлык, который был приготовлен активистами прямо под стенами ратуши.

Митингующие таким образом выступают против самовольного захвата части территории парка "Жовтневый" и разрушения парка одним из частных предпринимателей.

Активисты утверждают, что вопрос самовольного захвата территории парка Жовтневый одним из местных предпринимателей городской совет по разным причинам не решает в течение уже нескольких лет. На парковой территории, которую присвоил себе предприниматель, находятся платные беседки и действует кафе.

Интересно, что рядом прошел митинг в защиту комплекса на территории парка Жовтневый, которые выступают за условия для отдыха.

Участники митинга отмечают - согласно постановлению суда, указанные конструкции должны быть демонтированы и удалены с территории парка. Однако они по-прежнему находятся на своих местах, поскольку решение суда не было выполнено городским советом Черновцов.

Платиновая Буковина

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