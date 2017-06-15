Лучшие способы очищения организма

- 15.06.2017 11:30
Лучшие способы очищения организма

Очищение для нашего организма так же важно, как и уборка в доме. Для полноценной работы необходимо избавлять свои органы от токсинов и шлаков, и это не так тяжело, как может казаться. Страшное слово "детокс" на самом деле не несет в себе ничего ужасающего, если все делать правильно.

Несмотря на то, что очищение организма стоит проводить в любой сезон, летом это выходит гораздо легче, и вот почему. Вода, которую мы стремимся пить как можно больше именно в жаркую погоду, хоть соблюдать питьевой режим нужно всегда, сама способна очищать организм, вымывая все нехорошее. Отлично работает минеральная или фильтрованная вода с добавлением лимонного сока. А кипяченая вода пользы много не принесет. Свежие овощные и фруктовые соки также полезны для детокса, как и чаи на травах, лимонад и освежающие напитки на основе клубники.

Полностью отказываться от мяса мы вас не призываем, но иногда от продуктов животного происхождения отказаться на время будет полезным. Дело в том, что продукты разложения белка приводят к образованию большинства токсичных веществ в организме. А белок в организм поставляют имено яйца, молочные продукты и, безусловно, мясо. Для детоксикации организма налегайте на богатые клетчаткой овощи и фрукты. В день полезно съедать до 0,5 кг свежих овощей или фруктов, из которых ягоды могут составлять 0,3 кг. Тем более, что сейчас сезон, и можно без ущерба для бюджета наслаждаться дарами природы. Сок свежих ягод и фруктов содержит в себе антиоксиданты и витамины, которые благотворно влияют на печень и способствуют выведению из почек солей.

Кроме того, богатейшим источником антиоксидантов и веществ, защищающих организм от онкологии, является свежая зелень - укроп, петрушка, одуванчик, даже листья барбариса и брусники, березовые почки. Эти продукты полезны для желчного пузыря и почек, помогают очищать кровь.

Частое питание, но маленькими порциями - оптимальный вариант. Стоит питаться не менее 3-4 раз, и на завтрак стараться употреблять цельнозерновые каши. На обед полезно есть овощные супы либо рагу. Оовщи на пару, запеченные или отварные легко перерабатываются пищеварительной системой и отлично усваиваются. Ужинать стоит также легкими продуктами, причем, трапезничать лучше до 19-20 часов, чтобы не заполучить тяжесть в животе перед сном.

Разгрузочные дни, которые вы устраиваете периодически, позволяют взбодрить организм и привести его в тонус. Разгружаться можно на свежих овощах, фруктах или ягодах, кефире.

Платиновая Буковина

Ключові слова: детоксикация организма, детокс, основные правила детокса, детокс в домашних условиях

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