Украина в июльском рейтинге ФИФА на 27 месте- 15.06.2017 10:57
Украина в рейтинге сборных по данным Международной федерации футбола в июле поднимется на 10 позиций.
Отмечается, что резкий скачок коэффициента украинская сборная совершит на 106 баллов, что позволит набрать ей в рейтинге ФИФА 843 очка и подняться на 27е место с 37-го.
Таким образом, в июльском рейтинге украинская сборная опередит Австрию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, а также Ирландию, Камерун, Парагвай, США, Сенегал, Эквадор и Турцию.
Несмотря на то, что предварительные данные известны уже сейчас, ФИФА представит обновленный рейтинг сборных официально 6 июля.
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