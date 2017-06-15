



Украина в июльском рейтинге ФИФА на 27 месте - 15.06.2017 10:57

Украина в рейтинге сборных по данным Международной федерации футбола в июле поднимется на 10 позиций.

Отмечается, что резкий скачок коэффициента украинская сборная совершит на 106 баллов, что позволит набрать ей в рейтинге ФИФА 843 очка и подняться на 27е место с 37-го.

Таким образом, в июльском рейтинге украинская сборная опередит Австрию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, а также Ирландию, Камерун, Парагвай, США, Сенегал, Эквадор и Турцию.

Несмотря на то, что предварительные данные известны уже сейчас, ФИФА представит обновленный рейтинг сборных официально 6 июля.

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