



Meridian Czernowitz 2017 уже принимает заявки - 15.06.2017 09:55

Международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz в нынешнем году состоится в Черновцах с 7 по 10 сентября. В VIII фестивале примут участие авторы из Украины, а также Румынии, Польши, Израиля, Австрии, Германии, Лихтенштейна и Швейцарии.



Новинкой будущего фестиваля станет Межрегиональная молодежная сцена, которую организуют при поддержке Международного фонда "Возрождения" по итогам конкурса "Культурная дипломатия для диалога". К участию приглашаются молодые украинские авторы из различных областей (Донецкой, Луганской, Одеской, Чреновицкой, Закарпатской и Херсонской). Сначала участники примут участие в отборе, после чего своим творчеством они могут поделиться в рамках поэтичекого фестиваля Meridian Czernowitz. Победители конкурса примут участие в чтениях 7 сентября, и мероприятие будет модерировать Сергей Жадан. Все тексты победителей будут переведены на немецкий язык.

Так, дюри выберет по два участника от каждой области. В составе "литературных арбитров" будут присутствовать активист, музыкант и писатель Сергей Жадан, директор Meridian Czernowitz и культуртрегер Еврения Лопата, а также писатель и пеерводчик Андрей Любка.

Будущие участники конкурса могут подать заявки по электронной почте (molodizhna@meridiancz.com), указав в теме письма Meridian Czernowitz-2017 и отправив запоненную анкету. Участникам необходимо предоставить сборник своих стихотворений, которые наилучшим образом отображают ваше творчество - до 20 текстов, либо на украинском, либо на русском языке. Заявки принимаются до 2 июля 2017 года. Организаторы также обязуются обеспечить участникам молодежной сцены расходы на проживание в Черновцах и на проезд в обе стороны (на автобусе либо поезде). На официальном сайте Meridian Czernowitz и на Facebook-странице мероприятия 1 августа будут опубликованы результаты конкурса.

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