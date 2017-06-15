Meridian Czernowitz 2017 уже принимает заявки

- 15.06.2017 09:55
Meridian Czernowitz 2017 уже принимает заявки

Международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz в нынешнем году состоится в Черновцах с 7 по 10 сентября. В VIII фестивале примут участие авторы из Украины, а также Румынии, Польши, Израиля, Австрии, Германии, Лихтенштейна и Швейцарии.

Новинкой будущего фестиваля станет Межрегиональная молодежная сцена, которую организуют при поддержке Международного фонда "Возрождения" по итогам конкурса "Культурная дипломатия для диалога". К участию приглашаются молодые украинские авторы из различных областей (Донецкой, Луганской, Одеской, Чреновицкой, Закарпатской и Херсонской). Сначала участники примут участие в отборе, после чего своим творчеством они могут поделиться в рамках поэтичекого фестиваля Meridian Czernowitz. Победители конкурса примут участие в чтениях 7 сентября, и мероприятие будет модерировать Сергей Жадан. Все тексты победителей будут переведены на немецкий язык.

Так, дюри выберет по два участника от каждой области. В составе "литературных арбитров" будут присутствовать активист, музыкант и писатель Сергей Жадан, директор Meridian Czernowitz и культуртрегер Еврения Лопата, а также писатель и пеерводчик Андрей Любка.

Будущие участники конкурса могут подать заявки по электронной почте (molodizhna@meridiancz.com), указав в теме письма Meridian Czernowitz-2017 и отправив запоненную анкету. Участникам необходимо предоставить сборник своих стихотворений, которые наилучшим образом отображают ваше творчество - до 20 текстов, либо на украинском, либо на русском языке. Заявки принимаются до 2 июля 2017 года. Организаторы также обязуются обеспечить участникам молодежной сцены расходы на проживание в Черновцах и на проезд в обе стороны (на автобусе либо поезде). На официальном сайте Meridian Czernowitz и на Facebook-странице мероприятия 1 августа будут опубликованы результаты конкурса.

Платиновая Буковина

Ключові слова: меридиан черновиц 2017, молодежная сцена на меридиане черновиц

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На трассе Житомир-Черновцы погиб буковинец 15 06 2017 На трассе Житомир-Черновцы в четверг, 15 июня, произошла авария со смертельным исходом. ДТП случилось около 6-ти утра недалеко от населенного пункта
- 15.06.2017 17:14
Нафтогаз не выплатить Газпрому 44 млрд долл Требования Газпрома о взыскании задолженности с украинского Нафтогаза по принципу "бери или плати" Стогкольмский арбитражный суд признал
- 15.06.2017 16:26
Результаты ЗНО 2017 по математике Украинские абитуриенты сдавали тестирование по математике в рамках основной сессии ЗНО 2017 31 мая. Сегодня Украинский центр
- 15.06.2017 15:55
Результаты ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе Ранее мы публиковали ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе, а также по другим предметам основной сессии ЗНО. Больше новостей по тематике
- 15.06.2017 15:10
Жертв пожара в Лондоне будет больше - спасатели Утром среды, 14 июня, в многоэтажном здании Гренфелл-тауэр в столице Великобритании произошел серьезный пожар. В результате без вести пропавшими
- 15.06.2017 14:36
Активисты жарили шашлык под стенами ратуши Черновцов В сессионный зал городского совета мэру Черновцов Алексею Каспруку принесли шашлык, который был приготовлен активистами прямо под стенами ратуши.
- 15.06.2017 13:43
Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки 15 06 2017 В четверг, 15 июня, боевики практически с самого утра открыли огонь по жилым районам на территории Донецкой области. Так, в районе
- 15.06.2017 13:15
У Солнца была звезда-компаньон Немезида Ученые утверждают, что у Солнца ранее была звезда-компаньон, известная как Немезида. Астрономы сделали такое заявление по итогам анализа
- 15.06.2017 12:22
Лучшие способы очищения организма Очищение для нашего организма так же важно, как и уборка в доме. Для полноценной работы необходимо избавлять свои органы от токсинов и шлаков
- 15.06.2017 11:30
Украина в июльском рейтинге ФИФА на 27 месте Украина в рейтинге сборных по данным Международной федерации футбола в июле поднимется на 10 позиций.
- 15.06.2017 10:57

Всі новини