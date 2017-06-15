Нардеп Барна ночью попал в ДТП- 15.06.2017 09:38
Прошлой ночью народный депутат от БПП Олег Барна попал в Киеве в аварию. Происшествие случилось на площади Победы - чиновник врезался на своем автомобиле Skoda Superb в трамвай.
Авто двигалось в довольно большой скоростью, из-за чего после столкновения трамвай сошел с рельсов и перевернулся. Передняя часть автиомобиля сильно смялась, в буквальном смысле превратившись в груду покореженного металла.
В первые минуты после ДТП очевидцы принялись оказывать нардепу помощь, также была вызвана скорая. В тяжелом состоянии в 17-ю больницу были доставлены и Барна, который находился за рулем авто, и его пассажир.
Полиция прибыла на место аварии и занимаются выяснением обстоятельств ночного ДТП. Предварительно сообщается, что нардеп не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего и допустил стоклновение.
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