На Буковине трое детей заболели корью

- 14.06.2017 15:26
На Буковине трое детей заболели корью

В Вижницком районе Черновицкой области зафиксирована вспышка заболеваемости корью.

Как отметил Юрий Падурару, заведующий отдела Государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", на Вижниччине трое детей заболели корью.

Так, вспышка кори в начале года была зафиксирована в соседней Румынии, в связи с чем среди населения начали проводить работу по информированию в связи с возможным ростом заболеваемости корью. Затем в Ивано-Франковской области корью заболели двое дошкольнят - воспитанников детского сада в Вижнице. Их госпитализировали в Косовскую центральную районную больницу.

Кроме того, сейчас на амбулаторном лечении находится еще один ребенок, проживающий в Вижнице. Сейчас в районе проводятся необходимые мероприятия, направленные на противостояние возможной эпидемии кори.

Платиновая Буковина

Ключові слова: вспышка кори черновицкая область, вижница корь, корь у детей буковина

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