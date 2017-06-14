



В Украине может появиться электронная гривна - 14.06.2017 14:42

Национальный банк Украины реализует инновационный проект под названием Cashless еconomy. В рамках данного проекта предполагается также выпуск электронной гривны. Напомним, что Cashless еconomy был одобрен правлением Нацбанка прошлой осенью - в ноябре 2016 года.

Как отмечается, НБУ планирует создать высокоэффективную общеукраинскую розничную платежную систему,которая обеспечит прозрачность операций. При этом, новая система позволит осуществлять мгновенные переводы средств между участниками при минимальных издержках на транзакции.

Первый этап реализации нового проекта подразумевает пилотное введение в оборот собственной электронной валюты - гривны. Сейчас проводятся разработки программно-технологических решений, которые позволят выпустить новую валюту. Для реализации проекта привлекают волонтеров и заинтересованных лиц-участников платежного рынка.

После запуска пилотного проекта будет осуществлена оценка результатов. На основе полученного анализа НБУ определит, насколько целесообразно вводить в оборот электронную гривну в более крупных масштабах.

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