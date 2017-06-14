Кабмин выделил 12 млн для восстановления жд вокзала- 14.06.2017 14:44
Для проведения восстановительных работ на железнодорожном вокзале Черновцов будет выделено 12,3 миллиона гривен.
Напомним, что сильный ливень в начале июня привел к тому, что черновицкий железнодорожный вокзал буквально затопило. Решение о выделении средств для восстановления вокзала было принято на заседании Кабинета Министров Украины.
Так, вышеназванную сумму - 12,3 миллиона гривен - планируют предоставить из резервного фонда государственного бюджета.
Стоит отметить, что ранее глава правительства Владимир Гройсман поручил изучить ситуацию в Черновцах, которые пострадали в результате сильной непогоды, и предоставить необходимую помощь городу.
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