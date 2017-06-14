



Кабмин выделил 12 млн для восстановления жд вокзала - 14.06.2017 14:44

Для проведения восстановительных работ на железнодорожном вокзале Черновцов будет выделено 12,3 миллиона гривен.

Напомним, что сильный ливень в начале июня привел к тому, что черновицкий железнодорожный вокзал буквально затопило. Решение о выделении средств для восстановления вокзала было принято на заседании Кабинета Министров Украины.

Так, вышеназванную сумму - 12,3 миллиона гривен - планируют предоставить из резервного фонда государственного бюджета.

Стоит отметить, что ранее глава правительства Владимир Гройсман поручил изучить ситуацию в Черновцах, которые пострадали в результате сильной непогоды, и предоставить необходимую помощь городу.

Платиновая Буковина

Всі новини