Ученые могут открыть снова Восьмое чудо природы

- 14.06.2017 13:07
Ученые могут открыть снова Восьмое чудо природы

Снова открыть восьмое чудо света ученые могут примерно через 130 лет после его потери. Специалисты утверждают, что такое природное чудо света, как Розовые и Белые террасы в Новой Зеландии, являются крупнейшим месторождением силикатных соединений, сохранившимся до настоящего времени. При этом, они могли быть разрушены в 1886 году в результате извержения вулкана Таравера. Однако они сохранились, хоть и покрыты слоем грязи и пепла. 

Для Северного полушария и Британской империи в 19-м столетии террасы на озере Ротомахана считались наиболее яркой природной достопримечательностью. Европейцы, американцы и британцы нередко отправлялись сюда, чтобы полюбоваться удивительным творением природы, несмотря на то, что террасы достаточно не были исследованы, очных данных об их широте и долготе не было, потому они могли таить в себе ряд опасностей.

Розовые и Белые террасы в Новой Зеландии образовались благодаря выбросам гейзеров. Под влиянием осадков была образована корка, вокруг минерального источника возникли конусы, террасы и насыпи. Белые террасы расположились на северо-восточном берегу озера Ротомахана, а розовые - с другой стороны.

Согласно утверждениям ученых, из-за извержения вулкана Таравера отдельные элементы ландшафта могли быть смещены, из-за чего чудо света было утеряно, как считалось ранее. ВпрочеМ, на дне озера в 2011 году ученые отыскали два каскада Розовых террас, что дало надежду на то, что не все еще потеряно. Сейчас же ученые утвреждают - восьмое чудо света может быть открыто заново.

Так, за последние 12 месяцев ученые провели за иследованиями местности порядка 2500 часов. Было установлено примерное местонахождение террас. Местные племенные власти приняли решение о проведении раскопок в местности. Ученые испытывают сомнения, что Розовые и Белые террасы сохранились в первозданном виде, однако они уверены, что открыть заново это чудесное место им наверняка удастся.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: восьмое чудо света, чудо природы, Белые и Розовые террасы, Новая Зеландия террасы озеро Ротомахана

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