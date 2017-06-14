



Сидячий образ жизни сокращает продолжительность жизни - 14.06.2017 11:18

Ученые из университета Огайо утверждают, что постоянное сидение крайне опасно для здоровья. В особенности, те люди, которые сидят по 11 и больше часов в сутки, рискуют на 40% больше умереть в ближайшие 3 года по сравнению с теми, кому в течение дня приходится сидеть не более 4 часов.

К такому выводу исследователи пришли на основании результатов изучения показателей организма во время и после длительного сидения. Как отмечается, в сидящей позе у организма замедляются процессы обмена веществ, а также возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Так, в положении сидя у человека не работает большая часть мышц, по причине чего они теряют тонус, и человек, который ведет сидячий образ жизни, становится более слабым и даже ленивым. Из-за длительного времени, проведенного в сидячем положении, у людей нередко развивается гипертония, диабет и даже ожирение, в два раза возрастает риск заболеваний сердца и сосудов. Среднестатистический современный человек проводит около 9,5 часов сидя, что превышает продолжительность сна.

Причем, сидит человек не только на работе - дома перед телевизоров, в общественном транспорте по дороге на работу и домой. При сидении на позвоночник в среднем на 40% увеличивается нагрузка, которая растет еще больше, если человек сидит на неподходящем для него стуле. Нередко человек, сидя за компьютером, не следит за осанкой, и поэтому из-за того, что мышцы слаюбеют и не держат нормально позвоночник, он искривляется. Так, это приводит к растягивани. задних отделов межпозвоночных дисков, в то время как передние отделы, наоборот, сжимаются.

Голова практически все время немного наклонена вперед, из-за чего огромной нагрузке подвергается шейный отдел позвоночника. В свою очередь это приводит к ухудшению кровоснабжения головного мозга, частым головным болям и быстрой утомляемости. Сильному давлению подвергаются диски и позвонки, что в дальнейшем может стать причиной грыж.

Даже молодые люди рискуют заполучить ожирение из-за сидения в течение нескольких часов в день. Сидячий образ жизни - самая частая причина развития варикоза, гипертонии, головных болей. При этом, отсутствие в достаточной мере физической активности провоцирует нарушение в регуляции жиров и сахара в организме, замедление метаболизма. А это - прямой путь к появлению ненужных жировых отложений, ухудшению снабжения органов тела полезными веществами и кислородом. Из-за неестественного положения кисти руки - постоянного лежания на мышке, к примеру, нередко возникает так называемый туннельный синдром, сопровождаемый онемением руки, болью в запястье, которые возникают из-за пережиманием нервов в кисти. Кроме того, долгое время, проведенное за компьютером, вредит не только рукам и позвоночнику и ряду внутренних органов, но и сказывается не самым лучшим образом на зрении.

Если работа предусматривает долгое пребывание в сидячем положении, нужно стараться делать чаще перерывы, постараться увеличить количество физической нагрузки. Это может быть даже отказ от поездки в транспорте на работу и обратно в пользу пеших прогулок, ходьбы по лестнице вместо лифта. Даже получасовая разминка с утра способна творить чудеса. А во время работы не помешает хотя бы раз в 45 минут - в час отдыхать от работы, немного разминаться, делать наклоны, потягиваться. В свободное время можно заниматься несложными видами спорта, к примеру, играть в настольный теннис. Отлично работает скакалка, которая позволяет задействовать все мышцы тела. Плавание крайне полезно для позвоночника, потому абонемент в бассейн будет отличным подарком для себя или для друзей и близких, кому приходится по работе проводить много времени сидя. Да и отдыхая дома за просмотром любимых сериалов, не сидите зря - делайте простые упражнения. Это не так тяжело, как кажется, а пользы для организма - масса.

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