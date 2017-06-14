Больше 100 человек в Бангладеш погибли из-за грязевых лавин

- 14.06.2017 10:33
Больше 100 человек в Бангладеш погибли из-за грязевых лавин

В Бангладеш, на юго-востоке страны, прошли обыльные ливневые дожди, которые привели к сходу грязевых лавин. Как стало известно, подобные грязевые лавины во вторник, 13 июня, привели к гибели свыше 110 человек. Кроме того, сообщается что еще 86 человек получили травмы различной тяжести. В то же время, дожди не прекращаются, и окончательное количество жертв и пострадавших также пока не установлено.

По словам директора департамента кризисного управления Реаза Ахмеда, примерно 2100 человек были эвакуированы из зоны стихийного бедствия. Непрекращающиеся в течение нескольких дней подряд дожди привели к тому, что по всей стране дома оказались буквально залиты грязью. В частности, пострадали жилища в провинции Читтагонг. В районе пострадало двое человек, а в Рангмати 11 человек получили ранения и пострадали 4 военных.

Заместитель начальника полиции Мухаммед Шахидалла отметил, что отдаленных горных районов не смогли достичь семь спасательных команд. В связи с этим количество пострадавших и погибших в результате грязевых лавин может существенно возрасти.

В Бангладеш в сезон дождей и ураганов время от времени случаются катастрофы, котоыре приводят к оползням и наводнениям, а также уносят с собой человеческие жизни. Так, в 2007 году в районе Читтагонг из-за грязевых потоков погибло около 130 человек.

Платиновая Буковина

Ключові слова: бангладеш ливни, грязевые лавины бангладеш

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