



Когда в Украине введут накопительную пенсию - 14.06.2017 09:59

Система начисления пенсий в Украине, которая работает на настоящий момент, является солидарной, и подразумевает начисление для всех украинцев пенсий из Пенсионного фонда. Как известно, Укриана планирует переход на накопительную систему, при которой на индивидуальном счете каждого украинка будет накапливаться часть пенсионного взноса. Ранее предполагалось, что новая система может вступить в силу уже в нынешнем году.

Так, если бы система была принята, то украинцы в возрасте до 35 лет платили бы 22% от зарплаты (единый социальный взнос) и дополнительно 2% в нынешнем году, и уже 7% - в 2022 году.



Приобщение к новой системе для украинцев в возрасте от 35 до 55 лет предлагалось осуществляться на добровольной основе, а система для тех, кто уже на пенсии, осталась бы прежней. В то же время, введение накопительной системы было отложено до ликвидации дефицита Пенсионного фонда, в соответствии с новым Меморандумом, подписанным с МВФ.

Эксперты отмечают, что в Украиен необходимо параллельно вести солидарную и накопительную пенсионные системы. После выхода гражданина Украины на пенсию у него будет две выплаты - как по накоплениям, так и по солидарной системе. При солидарной системе, чтобы достичь пенсии на уровне 60% от минимальной зарплаты, требуется коэффициент замещения 0,6. При этом работающий дожен отчислять от своей зарплаты примерно 32-36%. По накопительной системе для такого же коэффициента замещения потребуется 0,12-0,17% от заработной платы.

Предварительно эксперты подсчитали, что не ранее 2024 года Украина сможет ликвидировать дефицит ПФ, потому в полную меру накопительная пенсионная система заработать до этого точно не сможет.

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