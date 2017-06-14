



За май на Буковине оформили 340 загранпаспортов - 14.06.2017 09:55

В Черновицкой области в течение мая нынешнего года граждане оформили около 85 тысяч внутренних паспортов в виде ID-карты и примерно 340 тысяч загранпаспортов. При этом, в апреле текущего года загранов было оформлено 216 тысяч, и 192 тысячи - в мае 2016 года.

Спрос на загранпаспорта является сезонным, и в нынешнем году его повышение к летнему сезону совпало также с введением для Украины безвиза с Евросоюзом. Это привело к образованию огромных очередей в подазделения для оформления биометрических паспортов.

Элекронная очередь сейчас работает в Киеве и 8 областях Украины, и уже фиксируются случаи мошенничества. Ежедневно обнаруживаются десятки случаев, при которых осуществляются попытки получить место в очереди автоматизированно, чтобы в дальнейшем перепродать его. Такая запись в очереди аннулируется, как только ее обнаружат.

Стоит отметить, что по итогам работы электронной очереди уже было офомлено порядка 100 тысяч документов. По данным Государственной миграционной службы, в электронную очередь работает только индивидуальная запись, которая исключает покупку талона либо какую-либо еще запись, то есть, этими способами подать документы не удастся. Украинцев призывают - если вы не торопитесь отправлять за границу уже сейчас, целесообразнее несколько недель подождать и оформить документы в более приемлемых и комфортных условиях.

Миграционная служба сообщает - оформлением биометрических паспортов сейчас занимаются подразделения ГМС, паспортные сервисы и местные центры предоставления административных услуг.

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