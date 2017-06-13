



В музее Нью-Йорка проводят спортивные экскурсии - 13.06.2017 17:25

Экскурсию, которая сочетает в себе элементы физических упражнений, к примеру - пробежку, предлагает нью-йоркский Музей Метрополитен.

Перед открытием музея желающие устроить пробежку в музее собираются в большом зале, где происходит разминка. Разогрев устраивают две танцовщицы в блестящих коктейльных платьях, обутые в обычные кроссовки для тренировок. Портативный динамик обеспечивает музыкальное сопровождение для тренировки, и молодой человек следит за музыкой.

В музее участники фитнес-экскурсии принимают участие в пробежках, занимаются арт-танцами, спортивной ходьбой, а также выполняют упражнения из йоги. И фоном для такой тренировки является музей с необычными и древними экспонатами. Элементы экспозиции, которые представляют наибольший интерес для туристов, обычно приклекают внимание тренеров и участников экскурсии. У также предметов выставки преобладают статические упражнения, которые позволяют не только размяться, но и получше рассмотреть музейный предмет.

Моника Билл Бернс является одной из авторов идеи спортивнрых экскурсий. По ее словам, при традиционных экскурсиях в подобном спортивном темпе можно не только обойти один из крупнейших залов музея, но и успеть уделить время всем важным историческим достопримечательностям. При этом, вы одновременно узнаете что-то новое и интересное и укрепляете свой организм во время тренировки.

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