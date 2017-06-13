



Какой сон опасен для здоровья - 13.06.2017 16:48

Для нормальной жизнедеятельности организма сон является обязательным условием. Причем, очень важно не только его количество, но и качество, а также ряд некоторых особенностей.

Так, к примеру, специалисты утверждают, что сон на спине не самым лучшим образом сказывается на здоровье, так что лучше им не злоупотреблять.

Среди людей с предрасположенностью к остановке дыхания во сне риск возрастает, если они предпочитают спать на спине. При этом, сказать точно, есть ли у вас такая предрасположенность, самостоятельно не всегда получится - необходима помощь врача. Однако серьезным сигналом для вас должен послужить храп, если он становится сильнее при сне на спине. Дело в том, что храп - это не только дискомфорт, так как он мешает окружающим. Снабжение мозга кислородом во время храпа нарушается, потому после такого сна организм не способен нормально восстановиться, и человек наверняка не будет чувствовать себя до конца отдохнувшим.

Младенцам спать на спине особенно не стоит, если у ребенка есть особенность часто срыгивать. В этом случае повышается риск того, что малыш случайно может задохнуться. Сон младенца на боку будет и более полезным, и правильным с точки зрения филиологии.

Платиновая Буковина

Всі новини