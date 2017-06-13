



17-18 июня в Черновцах - праздник мотокросса - 13.06.2017 15:31

В Черновцах на ближайших выходных пройдут Всеукраинские соревнования по мотокроссу.

Как и всегда, метсом для проведения мероприятий станет трасса международного спортивного центра мотокросса "Суперкросс" (улица Русская, 226В).

Так, этап Чемпионата Украины по флэт-треку состоится в субботу, 17 июня - с 10:00 до 13:00.

Уже на следующий день, 18 июня, с 10:00 до 15:00 будут проходить соревнования в рамках Чемпионата Украины по кантри-кроссу.

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