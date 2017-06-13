



Под Желобком погибло трое бойцов АТО - 13.06.2017 15:10

Трое украинских бойцов погибли в боях за Желобок, что на Луганщине. Как стал известно, двое из них погибли 7 июня, и 10 июня - еще один украинский боец. Об этом сообщил в Faсebook украинский журналист Юрий Бутусов.

Среди погибших 7 июня под Желобком - 38-летний уроженец Ровно Тарас Белоцкий, солдат 146-го ремонтно-восстановительного полка. Накануне у Тараса был день рождения. У себя на малой родине он занимался карате, причем, достаточно серьезно, до начала событий на Донбассе работал в Главном управлении статистики Ровенской области

На службу в АТО Тарас был мобилизован, после чего перешел на службу на контрактной основе.

32-летний Владимир Лайков родом из села Голубивка Днепропетровской области также погиб в боях за Желобок. Он проходил службу в составе 93-й механизированной бригады.

В возрасте 29 лет 10 июня погиб на соседнем участке фронта в селе Крымское еще один боец АТО - Илья Кириченко. Уроженец Желтых вод, что на Днепропетровщине. Кириченко работал инспектором Госинспекции по ядерной безопасности, был выпускником Севастопольского университета ядерной энергии. В АТО он отправился служить добровольцем.

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