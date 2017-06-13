



В Черновцах горела девятиэтажка 12 06 2017 - 13.06.2017 14:26

Представители пресс-службы Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщают о пожаре, который случился в жилом доме по улице Энтузиастов в понедельник, 12 июня.

Пожар в девятиэтажке возник на техническом этаже многоквартирного дома. Очевидцы заметили возгорание и немедленно позвонили в службу спасения. Предварительно сообщается, что возгорание было вызвано коротким замыканием электропроводки.

На место происшествия прибыли спасатели службы пожаротушения аварийно-спасательного отряда. Пожар удалось быстро ликвидировать и предотвратить дальнейшее распространение огня, поскольку площадь возгорания была небольшой. В результате пожара пострадала только электропроводка здания.

Кроме того, в тот же день на Буковине имел место еще один пожар - в поселке Путила загорелось авто марки Mercedes-Benz. Не исключено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в моторном отсеке автомобиля. На место пожара выехали спасатели государственной пожарно-спасательной части №6 прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. В результате автомобиль удалось сохранить от уничтожения огнем. Пламя повредило только моторный отсек автомобиля.

Платиновая Буковина

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