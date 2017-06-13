



Как получить биометрический паспорт внутренним переселенцам - 13.06.2017 12:03

Внутренне перемещенные лица также могут получить биометрические паспорта и пользоваться возможностями безвизового режима со странами ЕС.

Как сообщил пресс-секретарь государственного предприятия "Документ" Владимир Полищук, для этого внутренним переселенцам как из восточных областей Украины, так и внутренне перемещенным лицам с временно оккупированного Крыма необходимо предоставить дополнительные документы, которые позволят осуществить дополнительную идентификацию личности.

Так, по словам Полищука, идентификация переселенцев по форме №1 невозможна, потому было решено ввести дополнительную проверку.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины рекомендуется осуществлять дополнительную идентификацию, поскольку во время событий на Донбассе и в Крыму была утрачена часть документов. Это привело к невозможности идентификации по форме №1. Так, внутренним переселенцам необходимо предоставить для получения биометрического загранпаспорта следующие документы - паспорт гражданина Украины и идентификационный код, старый паспорт для заграничных поездок, свидетельство о рождении, военный билет либо другие документы.

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