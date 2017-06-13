



Программа фестиваля Миколайчук-фест 2017 - 13.06.2017 11:58

В период с 15 по 18 июня в Вижнице состоится открытый фестиваль украинского документрального кино Миколайчук-фест.

В четверг, 15 июня, в Вижницком районном доме народного творчества и досуга состоится торжественное открытие фестиваля. Программа мероприятий включает в себя видео-презентацию фестиваля от Дмитрия Глухенького, а также концерты при участии почетных гостей Миколайчук-феста, в числе которых - 12 режиссеров.

В вижницком кинотеатре имени Шевченко в течение двух дней будет проходить поках современных украинских короткометражных фильмов. Киновечера в течение всего фестиваля будут проходить в 17:00 в районном доме народного творчества и досуга.

На открытии также состоится встреча с режиссером Тарасом Ткаченко и заслуженной артисткой Украины, актрисой Риммой Зюбиной, которая сыграла главную роль в фильме Ткаченко "Гнездо горлицы".

Встреча с кинорежиссером Дмитрием Ломаченко, который является академиком Академии современного искусства Академии наук Украины состоится 16 июня. Уже 17 июня, в рамках церемонии закрытия Миколайчук-феста, пройдет большой гала-концерт, участниками которого станут лауреаты фестиваля 2016 года. Лауреаты фестиваля прошлого вместе с участниками фестиваля также проведут концерты на выезде в ВИжником районе, в особенности - в Черногузах, Мигово, Испасе, Банилове и Берегомете. Также лауреаты и участники фестиваля выступят в Карапчеве на празднике украинской народной песни "Співоче поле".

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