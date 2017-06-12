В Черновцах организовывают велошколу

- 12.06.2017 17:15
В Черновцах организовывают велошколу

В Черновцах желающие могут пройти обучение в велошколе, чтобы обрести навыки безопасной езды на велосипеде, применяя на практике правила дорожного движения для велосипедистов. Все, что необходимо - это желание, свободное время и наличие велосипеда для практической части занятия.

Велошкола пройдет в Украинском народном доме по улице Якоба фон Петровича, 2, 17 июня. Начало мероприятия - в 11:00. К слову, по правилам дорожного движения для велосипедистов в июне пройдет только одно занеятие, в то время как зарегистрироваться на июль можно будет уже на три занятия.

Поучиться в велошколе будет полезно не только тем, кто только приобрел велосипед, но и более-менее опытным велосипедистам, которые планируют передвигаться на своем "железном коне" по городу безопасно. Участникам велошколы расскажут о строении велосипеда, о функциях и особенностях выбора, об уходе за ним, о необходимых аксессуарах и одежде дял велосипедиста. Безусловно, уделят время правилам дорожного движения и безопасной езде, а также особенностям первой домедицинской помощи.

Для участия в школе требуется зарегистрироваться до 16 июня (до 15:00). До 1 июля (до 15:00) нужно подать заявки на занятия, которые пройдут в июле.

Приглашаются все желающие от 16 лет и старше. Участие полностью бесплатно. Организована велошкола совместно Буковинским агентством регионального развития, Управлением Патрульной полиции в Черновцах, Обществом Красного Креста Украины с магазином BikeCenter.

 

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