Обед с миллиардером обойдется в 3 миллиона долларов- 12.06.2017 16:22
Частный обед с всемирно известным бизнесменом-миллиардером Уорреном Баффетом был одним из лотов аукциона, и его приобрел неизвестный покупатель. Сумма сделки составила почти 3 миллиона долларов США.
Как сообщается, условия для проведения обеда будет утверждать Баффет. Также, согласно оговоренным условиям, победитель аукциона сможет задавать практически любые вопросы. Единственное исключение - никаких разговоров на тему будущих инвестиционных вкладов.
Баффет известен проведениями благотворительных обедов с незнакомыми людьми. Для него такой ужин является уже 18-м по счету. Средства от него будут переданы в фонд помощи бездомным в Калифорнии. В прошлом году эта организация получила вырученные с аукциона 3,5 миллиона долларов.
Обеды с победителями аукциона нередко проходят в нью-йоркском стейк-хаусе "Smith and Wollensk". Потому не удивительно, если это заведение Баффет снова выберет для проведения частного обеда.
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