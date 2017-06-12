



В Киеве неизвестный расстрелял женщину - 12.06.2017 15:23

По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, в столице уроженка Днепропетровской области пострадала от выстрелов из огнестрельного оружия.

Как стало известно, случайный прохожий заметил на обочине раненную женщину, которая оказалась днепропетровчанкой 1964 года рождения.

Потерпевшая скончалась от полученных ранений в автомобиле скорой помощи. Врачи отмечают, что на теле погибшей было три огнестрельных ранения. На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы Святошинского управления полции обнаружили три стреляные гильзы, которые были направлены на исследование. Предварительно сообщается, что стрельба осуществлялась из травматического оружия. Экспертизе предстоит установть окончательно причину смерти женщины.

В соответствии с частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного убийства было открыто уголовное производство.

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