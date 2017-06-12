



Украину ожидает небольшое похолодание 13-14 июня - 12.06.2017 15:05

Незначительное снижение температуры ожидается в Украине уже с 13 июня. На большей части территории в среду, 14 июня, столбики термометров опустятся ниже отметки 20 градусов тепла.

О приближающемся похолодании сообщают в Укргидрометцентре. Так, со вторника кратковременные дожди, местами с грозами, ожидаются во вторник на юге, востоке Украины, а также во многих областях в центральной части страны. Температура днем ожидается на уровне +19... +24 градусов, в ночное время показатели составят 14-18 градусов тепла. В южных областях днем возможна температура до +29.



В столице 13 июня ожидается преимущественно сухая погода, при ночной температуре на уровне 15-17 градусов тепла, и дневной от +21 до +23.

Что касается погоды в среду, 14 июня, то погода будет в целом без осадков, в Черниговской и Сумской областях возможны кратковременные дожди. В ночное время температура будет держаться в пределах 9-11 градусов, и до 16 выше нуля в южных областях. Днем воздух прогреется до 16-20 градусов. Теплее будет в Крыму и южных областях - до +23... +26 градусов. В Киеве синоптики прогнозируют сухую погоду, до +10... +12 градусов ночью и 17-19 выше нуля днем.

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