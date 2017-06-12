



Студенты истфака ЧНУ смогут обучаться в Польше - 12.06.2017 13:23

Полноценное обучение в Поморской академии в польском городе Слупск стало реальностью для буковинских студентов. В частности, нововведением могут воспользоваться студенты факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Ю.Федьковича.



Как стало известно, вузы подписали двустороннее соглашение, которое будет действовать 5 лет.

Таким образом, студенты истфака получат возможность получать образование параллельно в двух вузах, чередуя семестры. По завершению обучения по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр" или "магистр" студенты станут обладателями двойного диплома.

В рамках дальнейшего струдничества рассматривается расширение списка специальностей для сотрудничества ЧНУ и Поморской академии в Слупске.

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