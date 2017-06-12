Климат Земли станет более дождливым

- 12.06.2017 11:49
Климат Земли станет более дождливым

По утверждениям ученых, в будущем нашу планету ожидает изменение климата, которое заключается в увеличении дождей на Земле.

Такие изменения связаны с тем, что в тропических районах климат также претерпевает изменений.

Исследователи NASA отмечают - климат в тропиках уже не такой, как прежде. В связи с этим погодные условия могут кардинально измениться и на всей территории Земли в целом. Так, если в тропиках постепенно начинает снижаться урове6нь влажности, то более интенсивным становится процесс испарения. Таким образом, в тропических регионах начинает падать температура воздуха, и на смену высокой влажности и жаре приходят сухость и прохлада.

На климатической карте нашей планеты изменения вскоре будут более ощутимыми, в связи с происходящим в тропиках. По всей территории Земли станет больше дождей. Кроме того, ученые утверждают, что прогноз по климату также должен быть изменен, ввиду новых явлений, происходящих на нашей планете.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: климат на Земле, изменения климата, изменения климата в тропиках

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