



Средняя зарплата в Украине превысит 7 тыс грн - 12.06.2017 10:43

До конца 2017 года средняя зарплата в Украине должна стать больше 7 тысяч гривен. Об этом заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

С таким заявлением премьер-министр выступил на встрече с представителями региональных масс-медиа.

По словам Гройсмана, минимальная зарплата составит 3200 гривен, в то время как средняя должна превысить 7000 гривен. Минимальная зарплата будет повышаться уже со следующего года. для повышения зарплат стимулом должно послужить расширение проектов инфраструктуры, создание новых рабочих мест, деятельность, направленная в поддержку промышленности, а также улучшение возможностей регионов.

Уже работают программы поддержки, которые действуют для фармакологии, агропромышленного сектора, машиностроения. В ближайшее время Кабмин намерен представить законопроект, напаравленный на быструю модернизацию и переоснащение предприятий в Украине.

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