



Смертельное ДТП на Буковине 11 06 2017 - 12.06.2017 09:56

В Черновицкой области в воскресенье, 11 июня, произошло ДТП, в которое попали два мотоциклиста и одно легковое авто. Происшествие случилось рядом с селом Новый Киселев. На место ДТП был направлен патруль полиции, а также карета "скорой помощи".

Свидетели отмечают, что оба мотоциклиста - и водитель, и его пассажир - существенно пострадали в результате столкновения, но остались в живых.

Спустя некоторое время стало известно, что 26-летний пассажир мотоцикла от полученных травм погиб. Что же касается водителя, то он находится в реанимации.

По предварительной информации, в ДТП мотоцикл столкнулся с автомобилей. В авто пострадавших нет. Полиция выясняет обстоятельства данного происшествия.

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