



Сколько украинцев воспользовались безвизом - 12.06.2017 09:33

По состоянию на утро понедельника, 6:00 12 июня, с вступлением в силу безвизового режима новыми преимуществами при выезде за границу в страны ЕС смогли воспользоваться 1894 гражданина Украины. Такие данные озвучил Олег Слободян, спикер Государственной пограничной службы.

Из общего количества 78% пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска со странами ЕС, и в 22% - в пунктах авиационного сообщения.

63% украинцев отправились в Польшу, и данное направление остается самым популярным среди граждан Украины.

В двух случаях украинцам отказали в пересечении границы, и оба случая касались проблем с миграционным законодательством в странах ЕС.

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