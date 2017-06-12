Сколько украинцев воспользовались безвизом- 12.06.2017 09:33
По состоянию на утро понедельника, 6:00 12 июня, с вступлением в силу безвизового режима новыми преимуществами при выезде за границу в страны ЕС смогли воспользоваться 1894 гражданина Украины. Такие данные озвучил Олег Слободян, спикер Государственной пограничной службы.
Из общего количества 78% пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска со странами ЕС, и в 22% - в пунктах авиационного сообщения.
63% украинцев отправились в Польшу, и данное направление остается самым популярным среди граждан Украины.
В двух случаях украинцам отказали в пересечении границы, и оба случая касались проблем с миграционным законодательством в странах ЕС.
Коментарі (0)
Другие новости:
В Черновцах организовывают велошколу В Черновцах желающие могут пройти обучение в велошколе, чтобы обрести навыки безопасной езды на велосипеде, применяя на практике правила
- 12.06.2017 17:15
- 12.06.2017 17:15
Обед с миллиардером обойдется в 3 миллиона долларов Частный обед с всемирно известным бизнесменом-миллиардером Уорреном Баффетом был одним из лотов аукциона, и его приобрел неизвестный покупатель.
- 12.06.2017 16:22
- 12.06.2017 16:22
В Киеве неизвестный расстрелял женщину По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, в столице уроженка Днепропетровской области
- 12.06.2017 15:23
- 12.06.2017 15:23
Украину ожидает небольшое похолодание 13-14 июня Незначительное снижение температуры ожидается в Украине уже с 13 июня. На большей части территории в среду, 14 июня, столбики термометров
- 12.06.2017 15:05
- 12.06.2017 15:05
Простые советы против сухости глаз Длительная работа за компьютером, а также необходимость иметь дело с различными гаджетами приводит к концу рабочего дян к тому, что мы ощущаем дискомфорт
- 12.06.2017 14:11
- 12.06.2017 14:11
Студенты истфака ЧНУ смогут обучаться в Польше Полноценное обучение в Поморской академии в польском городе Слупск стало реальностью для буковинских студентов. В частности, нововведением могут
- 12.06.2017 13:23
- 12.06.2017 13:23
Поезд в Болгарию Уже в ближайшее время запускается поезд из Украины в Болгарию. Это означает, что украинцы смогут расширить географию своих отпусков также и на
- 12.06.2017 12:03
- 12.06.2017 12:03
Климат Земли станет более дождливым По утверждениям ученых, в будущем нашу планету ожидает изменение климата, которое заключается в увеличении дождей на Земле.
- 12.06.2017 11:49
- 12.06.2017 11:49
Биткоин преодолел историческую отметку курса Курс популярнейшей криптовалюты - биткоин - продолжается двигаться вверх, достигнув отметки в 3000 долларов. Другие электронные валюты также демонстрируют
- 12.06.2017 11:08
- 12.06.2017 11:08
Поезда международного сообщения из Украины в июне 2017 Укрзализныця планирует в ближайшее время запустить сообщение с Болгарией. С поездом Минск-Варна будет отправляться добавочный вагон.
- 12.06.2017 10:53
- 12.06.2017 10:53