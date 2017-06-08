



Черновицкая таможня информирует туристов о правилах безвиза - 09.06.2017 16:45

Фискальная служба Украины в первые дни с начала действия безвизового режима проводит кампанию по информированию граждан Украины об особенностях и правилах пересечения государственной границы.

Так, на веб-портале территориальных органов ГФС, в том числе и Черновицкой области, можно отыскать памятки и брошюры для путешественников в страны ЕС в рамках действия безвизового режима, который вступает в силу с 11 июня. В этих памятках представлены основные требования законодательства касаемо безвиза. Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу также есть инофрмационные стенды со всей необходимой информацией.

В ГФС отмечают - для путешествий необходимо иметь биометрический загранпаспорт, достаточное количество денег для пребывания в стране назначения, а также отсутствие проблем с законом.

Проверить загруженность пунктов пропуска можно в режиме онлайн с помощью сервиса "Кордон" http://kordon.sfs.gov.ua/ . Такая возможность позволяет планировать маршрут и рассчитывать время, необходимое для того, чтобы пересечь граниу. Черновицкая таможня Государственной фискальной службы имеет протяженность 373 километра. Продолжительность границы с Румынией составляет 203 км, и 170 км - с Молдовой. 3 таможенных поста действуют в зоне действия Черновицкой таможни, а именно - "Кельменцы", "Черновцы" и "Вадул-Сирет".

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