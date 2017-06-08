



В 2018 году на МКС планируют испечь хлеб - 09.06.2017 14:20

Настоящий космический хлеб, первый в своем роде, собираются испечь в 2018 году на борту Международной космической станции.

Стоит отметить, что на МКС мучные изделия находятся под запретом. Это объясняется тем, что хлебные крошки, оставшиеся от употребления мучного, могут попасть в оборудование станции и привести к возникновению пожара.

С инициативой изготовления космического хлеба выступила компания Bake In Space (Германия). Специалисты поддерживают мнение о необходимости расширения рациона астронавтов, потому в их меню в ближайшем будущем могут появиться мучные блюда. В соответствии со всеми техническими правилами МКС будет разработана особая хлебопечка. Среди выдвигаемых к ней требований - мощность не более 250 ватт, а также чтобы темппература поверхности прибора не поднималась выше 45 градусов по Цельсию.

Для приготовления будет использоваться сырье по особому рецепту, чтобы готовые изделия не оставляли под конец крошек. На 2018 год запланированы первые тесты космической хлебопечки. Разработчики утверждают, что процесс приготовления хлебобулочных изделий будет находится под контролем с Земли. В Bake In Space утверждают, что их новинка будет способствовать не только повышению качества жизни астронавтов на МКС, но и поможет развитию космического туризма.

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