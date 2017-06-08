В 2018 году на МКС планируют испечь хлеб

- 09.06.2017 14:20
В 2018 году на МКС планируют испечь хлеб

Настоящий космический хлеб, первый в своем роде, собираются испечь в 2018 году на борту Международной космической станции.

Стоит отметить, что на МКС мучные изделия находятся под запретом. Это объясняется тем, что хлебные крошки, оставшиеся от употребления мучного, могут попасть в оборудование станции и привести к возникновению пожара.

С инициативой изготовления космического хлеба выступила компания Bake In Space (Германия). Специалисты поддерживают мнение о необходимости расширения рациона астронавтов, потому в их меню в ближайшем будущем могут появиться мучные блюда. В соответствии со всеми техническими правилами МКС будет разработана особая хлебопечка. Среди выдвигаемых к ней требований - мощность не более 250 ватт, а также чтобы темппература поверхности прибора не поднималась выше 45 градусов по Цельсию.

Для приготовления будет использоваться сырье по особому рецепту, чтобы готовые изделия не оставляли под конец крошек. На 2018 год запланированы первые тесты космической хлебопечки. Разработчики утверждают, что процесс приготовления хлебобулочных изделий будет находится под контролем с Земли. В Bake In Space утверждают, что их новинка будет способствовать не только повышению качества жизни астронавтов на МКС, но и поможет развитию космического туризма.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: изготовление хлеба в космосе, хлебопечка для МКС, МКС выпечка хлеба

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Черновицкая таможня информирует туристов о правилах безвиза Фискальная служба Украины в первые дни с начала действия безвизового режима проводит кампанию по информированию граждан Украины об особенностях
- 09.06.2017 16:45
Режим тишины в АТО нарушили за неделю 6000 раз Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александру Хуг поделился данными отчетов наблюдателей в зоне АТО
- 09.06.2017 16:23
В Британии в заложники попали сотрудники центра трудоустройства В городе Ньюкасл, в Великобритании, в местном центре по трудоустройству неизвестный вооруженный ножем мужчина взял в плен несколько человек.
- 09.06.2017 14:14
В украинских вузах будут учить кибербезопасности Национальное агентство обеспечения качества высшего образования согласовало стандарт высшего образования для новой специальности "Кибербезопасность".
- 09.06.2017 13:45
Расследовать ситуацию в детсаду №45 будет специальная комиссия Родители воспитанников детского сада №45 в Черновцах ранее уже обращались с жалобами в управления образования Черновицкого городского совета.
- 09.06.2017 11:56
В Черновцах мужчина облил соседа бензином и поджег В Черновцах между двумя жителями завязался конфликт. В результате один из соседей вылил на другого бензин, после чего поджег его
- 09.06.2017 11:41
Ответы на ЗНО 2017 по биологии 8 июня украинские абитуриенты писали тестирование по биологии в рамках основной сессии ЗНО 2017. Даный предмет является предметом по выбору
- 09.06.2017 11:38
Член НАПК Рябошапка подал в отставку Как сообщил член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook, он намерен уйти в отставку.
- 09.06.2017 11:06
Табір Юність запрошує дітей на І-ІІІ оздоровчі зміни 2017 На літній відпочинок в селищі Берегомет на Буковині запрошує оздоровчий заклад - дитячий табір "Юність". Запрошуються діти шкільного віку (від 7 до 16 років)
- 08.06.2017 16:18
ЧНУ подписал соглашение с сербским университетом Черновицкий национальный университет имени Ю.Федьковича и сербский университет Крагуеваца подписали соглашение.
- 08.06.2017 15:41

Всі новини