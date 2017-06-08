В Британии в заложники попали сотрудники центра трудоустройства- 09.06.2017 14:14
В городе Ньюкасл, в Великобритании, в местном центре по трудоустройству неизвестный вооруженный ножем мужчина взял в плен несколько человек.
Отмечается, что в здание на Клиффорд-стрит неизвестный вошел примерно в 8:00. По словам очевидцев, на груди у мужчины с посощью скотча был закреплен неизвестный предмет, который можно было принять за взрывчатку. Мужчина взял в заложники сотрудников центра.
Как стало известно, на настоящий момент ситуация нормализовалась, и все заложники освобождены. Кроме того, полиция арестовала преступника, и он сейчас находится в полицейском участке.
Для осуществления следственных мероприятий сейчас временно закрыт доступ к находящейся рядом с центром трудоустройства станцией метро и прилегающим к месту происшествия дорогам.
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