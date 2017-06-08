



В украинских вузах будут учить кибербезопасности - 09.06.2017 13:45

Национальное агентство обеспечения качества высшего образования согласовало стандарт высшего образования для новой специальности "Кибербезопасность". С таким нововведением ознакомил Владимир Ковтунец, первый заместитель министра образования и науки Украины.

По словам первого замминистра, необходимость в специалистах по кибербезопасности в последнее время ощущается особенно остро, в частности, ввиду продолжающейся российской агрессии. С введением нового стандарта Украина сможет осушествлять капчественную подготовку квалифицированных специалистов, которые могут реализовыватьна практике полученные знания и оперативно реагировать на вызовы. Кроме того, типовая образовательная программа по данной специальности уже разработана.

Для утверждения стандарта новой специальности "Кибербезопасность" на образовательно-квалификационный уровень "Бакалавр" уже подготовлен проект приказа. Предполагается, что поступить на новую специальность абитуриенты смогут уже на 2017-2018 учебный год.

Кроме того, ранее стало известно о том, что специальное подразделение киберзащиты пополнит ряды Вооруженных сил Украины.

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