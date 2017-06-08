



Расследовать ситуацию в детсаду №45 будет специальная комиссия - 09.06.2017 11:56

Родители воспитанников детского сада №45 в Черновцах ранее уже обращались с жалобами в управления образования Черновицкого городского совета. Жалобы касались ненадлежащего поведения заведующей дошкольного учебного заведения. Недавно стал известен случай с избиением ребенка одним из воспитателей данного детсада. В управлении была создаан комиссия, которой предстоит изучить ситуацию в детсаде №45.

Об этом сообщила Наталия Фрунзе, член исполкома Черновицкого горсовета. По ее словам, к ней обращались с жалобами на заведующую сада №45 родители. Была создана специальная комиссия, и Фрунзе с начальником управления образования горсовета и заместителем посещали сад, проводили встречи с родителями воспитанников дошкольного учреждения, пытались загладить конфликт. Заведующая детсада обещала сделать выводы из жалоб родителей и улучшить условия для детей. Как показывает недавняя история с избиением ребенка, никаких улучшений не последовало.

На ближайшем заседании исполнительного комитета Черновицкого горсовета будет подниматься вопрос об отношении в детском саду №45 к детям.

Кроме того, Наталия Фрунзе узнала из звонков родителей о том, что избившая ребенка воспитательница ушла в отпуск. Позже выяснилось, что педагога все-таки уволили.

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