В Черновцах мужчина облил соседа бензином и поджег- 09.06.2017 11:41
В Черновцах между двумя жителями завязался конфликт. В результате один из соседей вылил на другого бензин, после чего поджег его.
Как сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции в Черновицкой области, происшествие имело место 30 мая.
В результате поджога пострадал 56-летний черновчанин. Его госпитализировали в больницу, однако он скончался от полученных ожогов.
Сейчас по данному происшествию идет следствие.
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