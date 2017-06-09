



Член НАПК Рябошапка подал в отставку - 09.06.2017 11:06

Как сообщил член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook, он намерен уйти в отставку.

По словам Рябошапки, он поддерживает требования украинского правительства и общества, а также заинтересован в макситмально эффективной и действенной работы НАПК. В связи с этим он подал заявление об отставке с должности члена Нацагентства в Кабмин. Также член НАПК выступил в адрес призывом в адрес депутатов Верховной Рады Украины о принятии в целом законопроекта о реорганизации агетства в ближайшее время.

При этом, даже после отставки Рябошапка готов работать на пользу НАПК, для восстановления эффективной работы агентства.

Напомним, что в соответствии с законом "О предотвращении коррупции", после подачи заявления об отставке член НАПК досрочно слагает свои полномочия.

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