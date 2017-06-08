Табір Юність запрошує дітей на І-ІІІ оздоровчі зміни 2017

- 08.06.2017 16:18
Табір Юність запрошує дітей на І-ІІІ оздоровчі зміни 2017

На літній відпочинок в селищі Берегомет на Буковині запрошує оздоровчий заклад - дитячий табір "Юність". Запрошуються діти шкільного віку (від 7 до 16 років) для активного відпочинку, оздоровлення, цікавого дозвілля та нових знайомств!

Дитячий заклад "Юність" розташований в селищі міського типу Берегомет Вижницького району Чернівецької області і займає упорядковану територію площею 6,4 га, що знаходиться під постійною охороною.

Для розміщення дітей в таборі Юність запропоновані дерев’яні будиночки та стаціонарні корпуси з всіма необхідними зручностями. Для дитячого дозвілля та активного відпочинку табір "Юність" пропонує загонові альтанки, спортивні та ігрові дитячі майданчики, а також стадіон. На території табору працює бібліотека, також є закритий та відкритий клуби.

Харчування дітей в таборі Юність - п’ятиразове, збалансоване, смачне та різноманітне, необхідне для нормального та здорового розвитку дітей, що включає в себе страви з м’яса та риби, свіжих овочей, фруктів та ягід, свіжих соків.

Необхідні речі для дитини: довідка встановленого порядку від лікаря про стан здоров’я дитини, набір змінного одягу та взуття, спортвний одяг та взуття, дві зміни нижньої білизни, засоби та предмети особистої гігієни, головний убір, теплі речі, кімнатне взуття. Вартість путівки на оздоровлюючі зміни в житячому таборі "Юність" включає в себе також страховку.

З приводу путівок звертайтеся в обласну організацію профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості і побутового обслуговування населення - вул. Лук'яна Кобилиці, 21А, телефон (0372) 55-44-09: 55-40-60; 55-46-47; тел.: (0372) 55-40-00.

Тривалість кожного заїзду - 21 день. Нижче пропонуємо ознайомитись з розкладом та вартістю путівок на оздоровлювальні зміни табору "Юність" на літо 2017:

І зміна – з 17 червня по 07 липня 2017р.
Вартість путівки - 3885 грн.
ІІ зміна – з 10 липня по 30 липня 2017р.
Вартість путівки - 3927 грн.
ІІІ зміна - з 02 серпня по 22 серпня 2017р.
Вартість путівки - 3927 грн.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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