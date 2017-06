ЧНУ подписал соглашение с сербским университетом - 08.06.2017 15:41

Черновицкий национальный университет имени Ю.Федьковича и сербский университет Крагуеваца подписали соглашение.

В международной научной конференции "Tourism in function of development of the republic of Serbia" с 1 по 3 июня рпинимала участие доцент кафедры экономики и безопасности предприятия факультета финансов, предпринимательства и учета Светлана Белей. Данная конференция проходила в городе Врнячка Баня, и организатором выступил факультет отельного менеджмента и туризма университета Крагуеваца.

Также были проведены встречи и обсуждения перспектив работы и совместных мероприятий с деканом факультета менеджмента и туризма университета Крагуеваца профессором Драго Цвияновичем.

По итогам встреч было подписано соглашение о сотрудничестве между университетом Крагуеваца, а именно - факультетом отельного менеджмента и туризма и ЧНУ имени Ю.Федьковича. Также ЧНУ наладил первые связи с университетами Словении, Македонии и Хорватии.

Платиновая Буковина

Всі новини