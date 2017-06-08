



ДТП в Черновцах 08 06 2017 - 08.06.2017 14:47

В Черновцах на улице Героев Майдана (старое название Красноармейская) в четверг, 8 июня, произошло ДТП. Авария случилась в районе 13:30 недалеко от улицы Щербанюка (ранее - улица Чапаева).



Как отмечают очевидцы с места происшествия, в аварии пострадало сразу три автомобиля. Среди людей пострадавших нет.

Экипаж патрульной полиции оперативно прибыл на место происшествия для выяснения обстоятельств.

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