



ИГИЛ убили в Мосуле более 230 гражданских - 08.06.2017 12:10

Об эскалации ситуации с гражданскими в Мосуле информирут Управление ООН по правам человека. Так, за попытку сбежать из города террористами ИГИЛ только за последние несколько дней были убиты свыше двух сотен гражданских лиц.

Отчеты ООН отмечают, что 31 мая во время удара с воздуха по округе Занджили погибло от 50 до 80 человек. В целом, по данным отчетов, с 26 мая погибло более 230 человек из тех, кто предпринял попытки бегства из западного Мосула. За три дня прошлой недели было убито по меньшей мере 204 гражданских лица.

Недавно представители ООН озвучивали обвинения в адрес боевиков "Исламского государства" в осуществлении казни в Ираке над 163 мирными жителями.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Ирака инициировали в Мосуле операцию по освобождению города от последнего оплота террористической группировки "Исламское государство". В Мосуле последний оплот боевиков располагается в центре Старого города, а также занимает три ближайших района, которые находятся рядом с западным берегом реки Тигр.

Иракские офицеры отмечают, что в Мосуле прожвижение осуществляется осторожно и довольно медленно, поскольку на стороне террористов используются смертники и работают снайперы.

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