ЗНО 2017 по биологии - 8 06 2017

- 08.06.2017 11:56
ЗНО 2017 по биологии - 8 06 2017

В Украине 8 июня проходит ЗНО 2017 по биологии, которое является предметом на выбор. Так, в Черновцах ЗНО 2017 по данному предмету абитуриенты сдают в четырех пунктах, а именно - в гимназии №1, СООШ №6, шолах №2 и №24, как отмечается на сайте управления образования Черновицкого городского совета.

Отметим, для того, тчобы получиь доступ в пункт тестирования (с 10:15 до 10:50), участнику необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, а также оригинал сертификата участника внешнего независимого оценивания и оригинал удостоверяющего личность документа, серия и номер которого указаны в сертификате.

Правильные ответы ЗНО 2017 по биологии вскоре на нашем сайте!

При себе участникам ЗНО 2017 по биологии, как и под другим предметам, стоит иметь несколько ручек насыщенного черного цвета, по желанию - прозрачную бутылку с питьевой водой. Любые средства хранения и передачи информации запрещены. В то же время, инструкторов в пунктах тестирования желательно заранее предупредить о том, что у вас имеется при себе медицинское устройство - наличие слухового аппарата или глюкометра не сопровождается запретом. Запрещенные гаджеты, даже простые наушники лучше оставить дома либо оставить в аудитории в специально отведенном для хранения вещей месте.

Напомним, основная сессия ЗНО 2017 началась в Украине 23 мая с тестирования по украинскому языку и литературе, и завершится она 15 июня. Кроме того, уже известны результаты ЗНО по ряду предметов, а именно: украинскому языку и литературенемецкому, французскому, испанскому, а такжеанглийскому языкам, по математике, истории Украины и русскому языку.

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