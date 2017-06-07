



Переговоры Нафтогаз-Газпром на территории РФ исключены - 08.06.2017 10:53

Любая возможность переговоров украинской газовой компании Нафтогаз с российским Газпромом на территории РФ исключается.

В четвер, 8 июня, соответствующее официальное заявление было распространено пресс-службой Нафтогаза Украины.

Так, представители Нафтогаза акцентируют, что для любых переговоров с Газпромом территория Российской Федерации является неприемлемой. Начиная с 2014 года, Нафтогаз неуклонно придерживается данной позиции. При этом, она поддерживается и во время официальных встреч с представителями российской газовой компании, и в официальной переписке.

Нафтогаз Украины отмечает, что переговоры могут состояться, однако их стоит переводить на территории ЕС, к примеру, в Брюсселе.

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