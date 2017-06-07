



Из-за обстрелов часть Донбасса осталась без воды - 08.06.2017 10:42

Из-за интенсивных обстрелов в зоне АТО насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановила свою работу. Об этом проинформировали в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Так, обстрелы боевиков привели к тому, что работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода была прекращена утром 8 июня в 7:30. Также оттуда эвакуируют персонал.

При этом, из-за прекращения работы насосной станции прекратили подачу воды на 5 фильтровальных станций из канала "Северский Донец - Донбасс". Речь идет о фильтровальных станциях Мариупольская №1 и №2, Красноармейская, Донецкая и Великоанадольская.

Воду на обе Мариупольские фильтровальные станции будут подавать из водохранилища Старого Крыма. Что касается подачи на Великоанадольскую и Красноармейскую фильтровальные станции, то она была прекращена полностью, так как резервного источника водоснабжения они не имеют.

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