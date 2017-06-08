Черновцы затопило ливнем 7 06 2017- 08.06.2017 09:51
Ливень 7 июня в Черновцах нанес значительный ущерб, несколько улиц города серьезно затопило.
Как отметил мэр Черновцов Алексей Каспрук, в районе железнодорожного вокзала у многих домов возникли проблемы с подтоплением. Аналогичная ситуация сложилась на кольце проспекта Независимости-улицы Героев Майдана, а также в районе ТЦ DEPOt. В некоторых домах были подтоплены подвалы, а также крыши в многоэтажных домах в спальных районах Черновцов.
В результате непогоды в части Сторожинца произошел обрыв электросети - линии электропередач местами были повреждены падающими ветками деревьев. По улице Кобылянской и Майдана электричества нет. В Сторжинце над устранением последствий непогоды на аварийных участках работают 6 бригад монтеров и 4 единицы спецтехники.
Кроме того, в Сторожинце по улице Богдана Хмельницкого спасатели очищали дорогу от поваленного дерева. Во дворе одного из частных домохозяйств необходимо было осуществить откачку воды.
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