Взрыв в посольстве США в Киеве 8 06 2017

- 08.06.2017 09:29
Взрыв в посольстве США в Киеве 8 06 2017

В Украине организовано расследование касаемо возможного террористического акта. Отметим, что именно как теракт был квалифицирован взрыв на территории посольства США в Киеве.

Взрыв на территории американского посольства прогремел в ночь на четверг, 8 июня, примерно в 00:05, отмечают представители Национальной полиции Киева. Неизвестный мужчина бросил на территорию посольства взрывное устройство, которое и привело к взрыву.

Пресс-служба Нацполиции отмечает, что пострадавших в результате взрыва на территории посольства нет. Сейчас осуществляется ряд оперативно-разыскных мероприятий. На настоящий момент пока что не известны причины инцидента, а также не озвучиваются особенности примененной взрывчатки.

К слову, это не первое нападение на дипломатические ведомства в Украине. В конце марта в Луцке была совершена атака на здание генерального консульства Польши. И тогда полиция также инициировала дело по статье "Теракт". До тех пор, пока Киев не предоставит полных гарантий безопасности для иностранных дипломатов, Польша решила закрыть свои консульские учреждения в Украине.

Платиновая Буковина

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