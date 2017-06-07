



В первые дни безвиза в украинских КПП будут работать эксперты ЕС - 07.06.2017 17:24

В украинские пункты пропуска на границе в первы дни начала действия безвиза будут направлены эксперты Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX. О таком нововведении рассказал Олег Слободян, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины.

По словам Слободяна, Госпогранслужба озвучила инициативу и обратилась в Европейское агентство FRONTEX с просьбой привлечь экспертов на пропускные пункты в Украине. Их работа будет заключаться в том, чтобы обеспечить консультативную поддержку в первые дни с начала отмены визового режима с ЕС как украинским пограничникам, так и желающим посетить страны Евросоюза.

Во FRONTEX уже ответили согласием на данное предложение, и эксперты будут командированы во все предложенные КПП. На пропускных пунктах на территории Украины в период с 10 по 22 июня будут работать эксперты FRONTEX из Эстонии, Чехии, Польши, Нидерландов, Литвы, Италии, Словении, Словакии и Франции.

Так, эксперты будут предоставлять консультации в пунктах пропуска авиационного сообщения, а именно - пунктах Одесса, Львов, Жуляны и Борисполь, а также в ряде автомобильных пунктов пропуска, а именно - Ягодин, Порубное, Тиса, Рава-Русская, Краковец, Лужанка и Ужгород.

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