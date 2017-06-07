Боевики усилили атаки на Луганском направлении 07 06 2017- 07.06.2017 16:33
По информации 53-й отдельной механизированной бригады, в зоне АТО отмечается обострение ситуации на Луганском направлении.
В частности, под мощнейшим обстрелом оказались позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Желобок. Боевики атакуют позиции сил АТО из артиллерии 152 калибра, а также гранатометов и пулеметов.
Как сообщил Дмитрий Кондратьев, исполняющий обязанности главы гражданско-военной администрации селе Желобок и поселка Новотошковское (Попаснянский район), обстрелы Новотошковки привели к повреждению водопровода. Многие жилые дома также повреждены осколками снарядо. Если ситуация не изменится, в ближайшее время будет подниматься вопрос об эвакуации детей.
Представители штаба АТО отмечают, что противник продолжает накапливать резервы и укреплять силы к возможному наступлению.
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